"Ma non è vero niente!". Can Yaman e Diletta Leotta, la voce dal 'giro' dell'attore. E spunta la parola gravidanza (Di giovedì 4 marzo 2021) Can Yaman e Diletta Leotta formano una coppia da qualche settimana. Dopo tante voci che si sono rincorse in passato, è poi arrivata l'ufficialità grazie ad alcune foto scattate insieme dai due, che sul social network Instagram hanno confermato e quindi ufficializzato la relazione sentimentale. Sulla giornalista sportiva e l'attore sono però piovute numerose critiche, infatti c'è chi pensa che dietro la loro liaison ci sia esclusivamente un interesse economico e una voglia di visibilità. Addirittura una delle immagini postate da Can Yaman e Diletta Leotta non sarebbe veritiera, stando ad alcuni commenti circolati in rete. L'istantanea che li ritrae in compagnia di un cavallo all'interno di un maneggio è stata accusata di essere un vero e proprio fotomontaggio.

