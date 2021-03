L' ex marito ordina | lo Zingaro uccide Scattano due arresti per la morte di Ilenia

(Di giovedì 4 marzo 2021) In un messaggio indirizzato al sicario il mandante si tradisce: vieni quando guarisco e facciamo tutto. Incastrati anche dalle telecamere

Quotidiano.net

In un messaggio indirizzato al sicario il mandante si tradisce: vieni quando guarisco e facciamo tutto. Incastrati anche dalle telecamereDopo cinque anni arriva la decisione del tribunale distrettuale di Fangshan di Pechino, che si pronuncia a favore della donna eall'exdi provvedere non solo ai suoi alimenti mensili ...In un messaggio indirizzato al sicario il mandante si tradisce: vieni quando guarisco e facciamo tutto. Incastrati anche dalle telecamere ...Arrestati mandante e presunto killer: l'ex marito Claudio Nanni e l'amico pluripregiudicato Pierluigi Barbieri. Movente esclusivamente economico ...