La società blucerchiata è in attesa del responso dei tamponi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tre giocatori febbricitanti per la Sampdoria che ora teme il focolaio covid. Covid, possibile focolaio in casa Sampdoria: 3 giocatori febbricitanti su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : società blucerchiata

Corriere della Sera

Genova " Avvicinamento molto sofferto della Sampdoria al derby della Lanterna numero 123 che inizierà alle 20.45 di mercoledì 3 marzo. Lapotrebbe mandare a casa a titolo precauzionale almeno tre calciatori, risultati non positivi al giro di tamponi effettuato ieri sera, ma alle prese con raffreddori e lievi sintomi ...Genova " Sospiro di sollievo per la Sampdoria. I tamponi processati nella notte nel laboratorio di Torino, al quale si appoggia la, non hanno riscontrato altre positività nel gruppo squadra. Uno solo, quindi, il contagiato emerso ieri pomeriggio . La squadra questa mattina sta effettuando regolarmente la ...