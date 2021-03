Irak, 13 razzi contro la base americana. Un aereo e blindati per l’arrivo del Papa (Di giovedì 4 marzo 2021) Questo reportage è stato realizzato grazie al contributo di Aiuto alla Chiesa che Soffre Un aereo italiano, il C27 Jedi, è pronto a sorvegliare la visita del Papa con la grande messa nello stadio di Erbil davanti a 10mila fedeli. Un gioiellino della guerra elettronica, che intercetta le comunicazioni radio dei gruppi jihadisti, qualsiasi telefono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 marzo 2021) Questo reportage è stato realizzato grazie al contributo di Aiuto alla Chiesa che Soffre Unitaliano, il C27 Jedi, è pronto a sorvegliare la visita delcon la grande messa nello stadio di Erbil davanti a 10mila fedeli. Un gioiellino della guerra elettronica, che intercetta le comunicazioni radio dei gruppi jihadisti, qualsiasi telefono InsideOver.

