I Queen a Sanremo 1984 | quando Freddie Mercury fu costretto a cantare in playback

Sanremo, 4 febbraio 1984, i Queen sbarcano sul palco dell'Ariston e la Rai impone a Freddie Mercury di cantare in playback, che grosso errore che fu. Quell'occasione ormai è nella memoria collettiva, e viene rievocata puntualmente anche sui social, con un certo sarcasmo. Bisognava risparmiare sui microfoni, sui fonici, e non prendersi la briga di regolare volumi e strumenti a ogni cantante. Soprattutto bisognava evitare stonature e brutte figure al festival canoro più famoso del Belpaese. Queste furono le ragioni di una scelta pessima: all'Ariston Freddie Mercury dovette cantare in playback. Uscì fuori un'esibizione palesemente registrata di'Radio Ga Ga', dell'album 'The Works', con la voce e ...

