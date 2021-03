Free2move - Arriva la Mobility Card per ora solo in Francia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Una delle due captive del gruppo Stellantis, ovvero, emanazione di PSA group (l'altra è l'italiana Leasys, di FCA Bank), lancia la sua nuova, proposta resa possibile inda una legge ad hoc destinata alle aziende. Operativa da marzo, la carta è disponibile in tre versioni:One, con cui acquistare carburante, prenotare un parcheggio, pagare i pedaggi o gli autolavaggi;Classic, la quale aggiunge l'accesso a tutti i vettori di mobilità, dai taxi al car pooling, passando per il bike e il car sharing, il trasporto pubblico e il noleggio tout court dei veicoli; infine,proponePrime, con tutti i precedenti servizi e, in più, ...

ROMA - L'offerta di servizi dedicati alla mobilità elettrica Free2move del gruppo PSA si arricchisce della funzionalità Charge my car, inserita nell'App All-in-one, connessa alla più grande rete europea di punti di ricarica. Con oltre 220.000 stazioni di ricarica elettrica, questo servizio fornisce un aiuto per la ricarica dell'auto ...