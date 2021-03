Fiesse | schiacciato dal trattore | è grave in ospedale

Ultime Notizie dalla rete : Fiesse schiacciato

Fiesse (Brescia) - Infortunio nel pomeriggio di oggi, giovedì, 4 marzo, nelle campagne di Fiesse, nella Bassa Bresciana. Un agricoltore di settantanove anni è stato schiacciato da un trattore in movimento ed è stato soccorso in eliambulanza. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri stava eseguendo alcuni lavori in campagna quando dopo essere sceso dal trattore è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo ancora in movimento e che gli sarebbe passato sul torace.