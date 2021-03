Draghi fa il sovranista e blocca l’export di 250mila vaccini AstraZeneca diretti in Australia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Blocco aldeifuori dai confini Ue. Il governo italiano ha deciso, con l’assenso della Commissione europea, di non far partirein. Lo scrive il Financial Times, citando fonti interne al governo di Roma. Un funzionario Ue ha confermato al Sole 24 Ore che l’Italia ha negato l’autorizzazione all’azienda. L’Italia ha fatto ricorso alle nuove regole Ue L’Italia hato l’invio delle dosi del vaccino-Oxford ricorrendo alle nuove regole Ue per impediredianti Covid al di fuori dell’Unione. Roma, riferisce il quotidiano finanziario, ha deciso di impedire l’invio delle dosi ined ha ...

IGORAMARANTO : Mio pezzo sul Sovranista di oggi #Alitalia #Crisi #Draghi - StefaniSer : @matteosalvinimi SINTETIZZANDO Denuncia @matteosalvinimi perché attraverso i social si è fatto propaganda racconta… - fabiosilvestri3 : Ceccardi, l'inviata di Salvini da Trump: «Donald è un riferimento, ma in Italia abbiamo scelto Draghi» Questa dice… - salvatori_luigi : RT @dibellagf: Draghi sovranista?Ritengo sol una esternazione privata di Libero.Draghi,anche se lo pensasse,non direbbe mai: 'Niente vaccin… - infoitcultura : Sanremo 2021, la battuta sovranista con cui Fiorello inchioda Mario Draghi: 'I suoi preferiti' -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sovranista

L'HuffPost

"Il governoè diventato un 'tempo lavatrice' per tanti: chi eraè diventato europeista, e via discorrendo. Dopoci potrà esser altro e secondo me dovremmo convergere verso il ...... dopo averli tacciati per anni di essere la peggiore specie populista eche esistesse, ... Ma il Quirinale è stato soffiato da sotto il naso al PD con la nascita del governo. Un ...matteo salvini 1 - DALL'ACCOUNT TWITTER DI SELVAGGIA LUCARELLI Ma il Salvini che ora chiede di comprare qualsiasi vaccino e di sbrigarci a vaccinar è lo stesso Salvini che fino a un mese fa, quando gl ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il congresso di Iv? “Definirci di centro non basta più, agli elettori dobbiamo spiegare dove costruiamo la nostra azione politica. Per quanto mi riguarda il campo è quello d ...