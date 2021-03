Draghi come Azzolina, scuole chiuse e studenti sempre più sotto stress (Di giovedì 4 marzo 2021) Hanno cambiato tutto perchè non cambiasse nulla. Avevano preannunciato l’arrivo di Mario Draghi come l’arrivo del salvatore… ma è cambiato davvero qualcosa? No. La direzione politica del nuovo governo è la stessa di quella di Conte. Sul fronte della scuola è esemplare il continuum tra il presidente del Consiglio, che era partito difendendo a spada tratta il diritto degli studenti di tornare immediatamente alla didattica in presenza, e l’ex ministra Lucia Azzolina. È evidentemente tornato indietro sui suoi passi. “Se il trend sarà confermato nei prossimi giorni, da lunedì due studenti su tre potrebbero fare lezione da casa”, riferisce il Corriere. “Chiudono le scuole già da oggi a Bologna, Modena e Reggio Emilia”. Contro la chiusura di tutte scuole nelle zone rosse e ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 marzo 2021) Hanno cambiato tutto perchè non cambiasse nulla. Avevano preannunciato l’arrivo di Mariol’arrivo del salvatore… ma è cambiato davvero qualcosa? No. La direzione politica del nuovo governo è la stessa di quella di Conte. Sul fronte della scuola è esemplare il continuum tra il presidente del Consiglio, che era partito difendendo a spada tratta il diritto deglidi tornare immediatamente alla didattica in presenza, e l’ex ministra Lucia. È evidentemente tornato indietro sui suoi passi. “Se il trend sarà confermato nei prossimi giorni, da lunedì duesu tre potrebbero fare lezione da casa”, riferisce il Corriere. “Chiudono legià da oggi a Bologna, Modena e Reggio Emilia”. Contro la chiusura di tuttenelle zone rosse e ...

