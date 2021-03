Covid | Regione | Troppe varianti | tamponi di massa a Castellammare | Pompei | Torre Annunziata e comuni più colpiti

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Si è registrato nelle ultime settimane un fortissimo incremento di positivi in Campania. Questo incremento è connesso alle, soprattutto quella inglese. Laha disposto la realizzazione didineinei quali si sono registrati maggiori incrementi di positivi, in modo particolare quelli dell’area vesuviana, tra i quali”, così una nota dell’Ufficio stampa di Palazzo Santa Lucia. “Si è deciso di impegnare in un’azione straordinaria il Tigem e l’Asl Napoli 1 per rendere quanto più puntuale e capillare l’individuazione delle. E’ un lavoro indispensabile a fronte di una crescita del contagio che rende ormai inevitabile la zona rossa in ...

SkyTG24 : 'A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa”. Lo ha d… - repubblica : La truffa delle forniture anti-Covid, guanti taroccati venduti alla Regione Sicilia. Indagato l'ex ministro Romano:… - RegioneER : #covid Dal 4 marzo tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena in zona rossa, q… - Europeo91785337 : RT @AleGuerani: Mi pare giusto vista la splendida prova nella gestione dell'emergenza covid nella sua regione - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Scuole, la Regione Toscana: “Nessuna nuova decisione su chiusure”. 'Ogni eventuale provvedimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione

Regione Emilia Romagna

... che dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo sarà in zona arancione rafforzata (come stabilito da un'ordinanza firmata dal presidente dellaAttilio Fontana). Leggi ancheItalia oggi,...In tutta la, i positivi sono 24.545 - 584 in meno rispetto a ieri - e di questi 676 sono ricoverati in regime ordinario, 118 in terapia intensiva e 23.751 sono in isolamento domiciliare.Milano, 4 mar. (Adnkronos) - Nella Diocesi di Milano il catechismo e il doposcuola potranno continuare solo da remoto. Lo chiarisce l'Avvocatura ...Tra i Comuni avviati a ritrovare lo stato di Covid-free, c’è Sant’Antioco, dove oggi – come ha sottolineato il sindaco Ignazio Locci – si ha solo un caso attualmente positivo al Covid-19. «Dobbiamo te ...