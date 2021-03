Covid | Rasi | “Situazione molto brutta” Quando arriverà il picco

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 4 marzo 2021) Alfie Borromeo Guido, docente di Microbiologia all’Università Tor Vergata di Roma, ha commentato l’attualelegata all’emergenzain Italia ad ‘Agorà’ su Rai Tre: “ci sono tanti focolai, ognuno produce a raggio nuovi contagi. Lami sembra, d’altronde non ho visto misure strutturali per aiutare gli italiani a cambiare comportamento. Non ci Impronta Unika.