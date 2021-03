Commercio abusivo e vendita illegale di fiori | Ascom chiede più controlli

(Di giovedì 4 marzo 2021) Si avvicina la ricorrenza dell’8 marzo, Festa della Donna, e come ogni annoConfBergamo invita a mantenere alta la guardia per contrastare il fenomeno dell’abusivismo e delladi. “Anche quest’anno – sottolinea Adriano Vacchelli, presidente del Grupposti diConfBergamo, nella lettera inviata ai sindaci dei Comuni bergamaschi – si sono visti venditori abusivi nelle principali piazze e strade di paesi e città che hanno potuto vendere indisturbati la loro merce, a dispetto di ogni legge fiscale e amministrativa e, soprattutto, in mancata ottemperanza di tutti i provvedimenti anti-assembramento per il contrasto della diffusione del Covid 19. Tale situazione produce un danno enorme agli operatori ...

QuiNewsPisa : Commercio abusivo, sequestrati ombrelli e souvenir -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio abusivo

Qui News Pisa

È stata inoltre inviata la segnalazione alla Camera die agli uffici comunali preposti per gli adempimenti successivi. Ma la sorpresa maggiore è stata per gli agenti accertare nel resede ...... in realtà però praticava in maniera non occasionale l'attività di gommista per la quale non aveva richiesto l'iscrizione alla Camera di, per di più in assenza di un responsabile tecnico, ...[POLIZIA DI STATO] Controlli in un negozio in viale Porta Adige a Rovigo, gli agenti della Questura hanno trovato diverse irregolarità. Super multa e denuncia ...L’unità di Polizia Ambientale di Prato, coadiuvata dalla Polizia Commerciale, ha effettuato un intervento di controllo a un artigiano che, nella zona di ...