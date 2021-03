“Chi si assomiglia si piglia” Brutte parole del web per due ex gieffine: “Iene”. Cos’è successo (Di giovedì 4 marzo 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha spento i riflettori da poco, incoronando Tommaso Zorzi come vincitore. Tuttavia, pare che non siano invece terminate svariate discussioni riguardo proprio a questo reality show. In particolare, i telespettatori sembrano non aver gradito ciò che ha fatto Patrizia De Blank nello studio di Canale 5 durante la finale. La contessa, quindi, subito dopo che Dayane Mello è approdata al cospetto di Alfonso Signorini, è andata subito di corsa ad abbracciarla. Per di più, la De Blank è parsa molto orgogliosa di aver compiuto questo gesto di affetto nei confronti della modella brasiliana. Il commento che ha fatto infuriare Giada De Blank Non fosse altro, perché, sul suo profilo social poi avrebbe postato la foto insieme con Dayane con la seguente dicitura di accompagnamento: “Con il mio amore Dayane Mello. Vi mandiamo un grande bacio ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 4 marzo 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha spento i riflettori da poco, incoronando Tommaso Zorzi come vincitore. Tuttavia, pare che non siano invece terminate svariate discussioni riguardo proprio a questo reality show. In particolare, i telespettatori sembrano non aver gradito ciò che ha fatto Patrizia De Blank nello studio di Canale 5 durante la finale. La contessa, quindi, subito dopo che Dayane Mello è approdata al cospetto di Alfonso Signorini, è andata subito di corsa ad abbracciarla. Per di più, la De Blank è parsa molto orgogliosa di aver compiuto questo gesto di affetto nei confronti della modella brasiliana. Il commento che ha fatto infuriare Giada De Blank Non fosse altro, perché, sul suo profilo social poi avrebbe postato la foto insieme con Dayane con la seguente dicitura di accompagnamento: “Con il mio amore Dayane Mello. Vi mandiamo un grande bacio ...

Miriside20 : RT @gioveron: Amadeus assomiglia a qualcuno ma non riesco a capire a chi? A pippo franco? A chi? Aiutatemi. - Graziel69066979 : @utini19 Chi si assomiglia si piglia dice un proverbio,così chi gli somiglia gli crede,e gli va ancora dietro le ch… - gioveron : Amadeus assomiglia a qualcuno ma non riesco a capire a chi? A pippo franco? A chi? Aiutatemi. - saythoroughly : Ma a me questo mi assomiglia a non so chi non capisco #Sanreml2021 - RenatoMaiaron : Chi si assomiglia si piglia , tra fascisti si va d’accordo, nel nome del vassallaggio al grande mafioso e fascista… -