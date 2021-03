Chi è Roy Paci | età | altezza | moglie e figli

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roy, uno degli artisti più talentuosi della musica italiana, calcherà stasera il palco di Sanremo 2021, accompagnando Fulminacci e Valerio Lundini nella cover di Penso Positivo di Jovanotti. Scopriamo qualche dettaglio in più sul musicista siciliano! Età Roy, all’anagrafe Rosario, è nato ad Augusta, città in provincia di Siracusa, il 16 settembre 1969. Ciò significa che ha attualmente 51 anni e che ne compirà 52 nell’autunno 2021.Non sono note informazioni ufficiali sull’di Roy(che nel 2018 ha gareggiato a Sanremo in coppia con Diodato con il brano Adesso).Roysi è sposato nell’estate 2018. Chi è ladel celebre trombettista, cantante e produttore musicale? Roy ...

