Benevento | biodigestore a ponte Valentino | scatta l’ora del confronto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà la vicenda delnella zona industriale dil’argomento principale del prossimo Consiglio Comunale di. Il parlamentino cittadino tornerà a riunirsi, in remoto, giovedì prossimo, 11 marzo, alle ore 9. Cinque i punti che saranno discussi subito dopo l’approvazione del verbale della precedente seduta: il regolamento sull’accesso civico; il regolamento per il controllo analogo sulle società “in house”; il regolamento di contabilità; il recepimento della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale; la questione. A sollecitare un dibattito sull’impianto – al momento non autorizzato – di, si ricorderà, era stato il consigliere d’opposizione ...