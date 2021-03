Attentato in Svezia, l’accoltellatore sarebbe un afgano di 22 anni (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – La polizia ha definito “un attacco terroristico” quanto accaduto ieri a Vetlanda, cittadina di 12mila abitanti nel sud della Svezia. Sette persone, non otto come riferito inizialmente dai media locali, sono state attaccate e ferite da un uomo armato di coltello. A riferirlo è il portavoce della polizia, Angelica Israelsson Silfver. Tre delle vittime dell’attacco sarebbero in pericolo di vita. “Diverse persone sono gravemente ferite. Questi sono fatti terribili e il mio pensiero va alle vittime e ai loro parenti – ha detto il ministro dell’Interno, Mikael Damberg – La polizia ha arrestato un sospetto e ha avviato un’indagine per chiarire cosa sia accaduto”. L’aggressione è avvenuta intorno alle 15 a Bangardsgatan, vicino alla stazione ferroviaria di Vetlanda. Le forze dell’ordine svedesi, intervenute immediatamente sul posto, hanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – La polizia ha definito “un attacco terroristico” quanto accaduto ieri a Vetlanda, cittadina di 12mila abitanti nel sud della. Sette persone, non otto come riferito inizialmente dai media locali, sono state attaccate e ferite da un uomo armato di coltello. A riferirlo è il portavoce della polizia, Angelica Israelsson Silfver. Tre delle vittime dell’attaccoro in pericolo di vita. “Diverse persone sono gravemente ferite. Questi sono fatti terribili e il mio pensiero va alle vittime e ai loro parenti – ha detto il ministro dell’Interno, Mikael Damberg – La polizia ha arrestato un sospetto e ha avviato un’indagine per chiarire cosa sia accaduto”. L’aggressione è avvenuta intorno alle 15 a Bangardsgatan, vicino alla stazione ferroviaria di Vetlanda. Le forze dell’ordine svedesi, intervenute immediatamente sul posto, hanno ...

