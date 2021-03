A Bologna i no-Dad sfidano la zona rossa e tornano in piazza (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – Chiedono la “riapertura immediata delle scuole” e domani sfideranno i divieti previsti dalla zona rossa per manifestare a Bologna. Priorità alla scuola, la sigla delle famiglie e degli insegnanti no-Dad che si batte per la scuola in presenza, non rinuncia ai presidi messi in calendario per domattina. “Andiamo davanti alla scuola dove lavoriamo o dove studiamo o davanti alla scuola più vicina a casa. Portiamo un cartello, uno striscione o un foglio. Facciamoci una foto”, sono le indicazioni affidate ai social per chi volesse partecipare. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – Chiedono la “riapertura immediata delle scuole” e domani sfideranno i divieti previsti dalla zona rossa per manifestare a Bologna. Priorità alla scuola, la sigla delle famiglie e degli insegnanti no-Dad che si batte per la scuola in presenza, non rinuncia ai presidi messi in calendario per domattina. “Andiamo davanti alla scuola dove lavoriamo o dove studiamo o davanti alla scuola più vicina a casa. Portiamo un cartello, uno striscione o un foglio. Facciamoci una foto”, sono le indicazioni affidate ai social per chi volesse partecipare.

RegioneER : ??Dal 27 febbraio, zona ARANCIONE SCURO in tutti comuni della Città metropolitana di Bologna. Contagio in aumento, d… - Sasa53240100 : @RegioneER @sbonaccini @Davidebaruffi @Ansa_ER @Agenzia_Dire @adnk_salute @corrierebologna @qn_carlino @rep_bologna… - GianniVEVO2022 : @poveretta_ Dad. Università telematica di Bologna. - AnnaM23189 : Ditelo a tutti sti genitori no dad. Non si scherza, a Bologna ragazzina di 11 anni intubata e a Firenze una di 14 a… - tommasobenocci : RT @agorarai: L'inviata @saracesto è con i alcuni componenti dell’associazione ‘Priorità alla scuola’ davanti alla scuola media Guido Reni… -