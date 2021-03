Ziliani, Juve-Spezia: “Gol Morata? fermo immagine inquietante, Frabotta per poco non ammazza Vignali” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il giornalista parla dei diversi episodi dubbi di Juve-Spezia Paolo Ziliani ha parlato sul suo profilo Twitter degli episodi dubbi del match di ieri (vinto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il giornalista parla dei diversi episodi dubbi diPaoloha parlato sul suo profilo Twitter degli episodi dubbi del match di ieri (vinto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AR_Torricelli : @pietromichi Più che altro che vita infame devi fare? Unico scopo guardare le partite della Juve per cercare un err… - FZiu97 : 9 anni di dominio li vedi nelle parole di #Ziliani e nei goffi tentativi da parte di un eroe mascherato di trovare… - paolostella2 : @pisto_gol Ma come, il suo compagno di merende Ziliani pensa che la juve tarocchi le immagini del var a suo vantaggio. Allora non è vero? - LOPINIONISTA79 : @ZZiliani Mi scusi ziliani, io sono tifoso del napoli no? Ma parlare sempre contro la juve non è che la distingue p… - faccenda72 : @realvarriale Allora insisti? Ma ci fai vero? Lo hai chiesto di spiegare questi di errori?sei patetico a fare quest… -