USA, ADP: occupati a febbraio crescono meno delle attese (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Dati deludenti sul versante della creazione di posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti a febbraio. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 117 mila posti di lavoro, dopo i +195 mila del mese precedente (dato rivisto al rialzo da un iniziale 174 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di circa 177 mila unità. È quanto registra il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. L’aumento è stato determinato perlopiù dal settore dei Servizi (+ 131 mila), in particolare quello Leisure e Ricettività (+26 mila) e da quello dei Trasporti (+48 mila). Nel settore manifatturiero i posti di lavoro sono scesi di 14 mila unità, mentre in quello ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Dati deludenti sul versante della creazione di posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti a. Glidel settore privato hanno registrato infatti un aumento di 117 mila posti di lavoro, dopo i +195 mila del mese precedente (dato rivisto al rialzo da un iniziale 174 mila). Ledagli analisti indicavano un aumento di circa 177 mila unità. È quanto registra il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. L’aumento è stato determinato perlopiù dal settore dei Servizi (+ 131 mila), in particolare quello Leisure e Ricettività (+26 mila) e da quello dei Trasporti (+48 mila). Nel settore manifatturiero i posti di lavoro sono scesi di 14 mila unità, mentre in quello ...

xtbit : Calendario economico: •I mercati europei aprono al rialzo •Rapporto ADP sull'occupazione •Rishi Sunak annuncia i… - PaoloLuraschi : -Eurozona:direttori agli acquisti settore servizi febbraio -UK:PMI composito febbraio -UK:direttori agli acquisti… - PaoloLuraschi : inflazione febbraio Eurozona e principali paesi membri,le letture a febbraio mercato del lavoro Usa con consueto pa… - adp_tw : RT @antonellaviol17: Per fortuna in USA c’è Fauci (e Biden che ha capito chi ascoltare e chi no) a tenere la barra dritta: loro continueran… -

Ultime Notizie dalla rete : USA ADP USA, ADP: occupati a febbraio crescono meno delle attese È quanto registra il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.

Occupati ADP USA in febbraio USA, Occupati ADP in febbraio pari a 117K unità , in calo rispetto al precedente 195K unità (la previsione era 177K unità).

USA, ADP: occupati a febbraio crescono meno delle attese QuiFinanza USA, ADP: occupati a febbraio crescono meno delle attese Dati deludenti sul versante della creazione di posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti a febbraio.

Occupati ADP USA in febbraio USA, Occupati ADP in febbraio pari a 117K unità, in calo rispetto al precedente 195K unità (la previsione era 177K unità).

È quanto registra il report della Automated Data Processing (), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo., Occupatiin febbraio pari a 117K unità , in calo rispetto al precedente 195K unità (la previsione era 177K unità).Dati deludenti sul versante della creazione di posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti a febbraio.USA, Occupati ADP in febbraio pari a 117K unità, in calo rispetto al precedente 195K unità (la previsione era 177K unità).