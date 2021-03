Terremoto in Grecia, forte scossa a nord di Atene (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 6,2 della scala Ritcher è stata avvertita vicino a Tirnavos, a 17 chilometri a ovest di Larissa, a nord di Atene, e a 125 chilometri da Salonicco, in Grecia. Lo rende noto l’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc), spiegando che l’epicentro è stato registrato a una profondità di dieci chilometri. Secondo il giornale Kathimerini il sisma non avrebbe causato vittime o feriti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Unadidi magnitudo 6,2 della scala Ritcher è stata avvertita vicino a Tirnavos, a 17 chilometri a ovest di Larissa, adi, e a 125 chilometri da Salonicco, in. Lo rende noto l’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc), spiegando che l’epicentro è stato registrato a una profondità di dieci chilometri. Secondo il giornale Kathimerini il sisma non avrebbe causato vittime o feriti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord… - RaiNews : #Grecia forte #terremoto a Nord di Atene: magnitudo 6.3. Notizia in aggiornamento su - TgLa7 : #Grecia, forte #terremoto di magnitudo 6.3 - ilriformista : Forte scossa di terremoto in mattinata. Avvertita anche in Montenegro, Kosovo e Macedonia del Nord #terremoto… - MadeleineSprin8 : RT @TgLa7: #Grecia, forte #terremoto di magnitudo 6.3 -