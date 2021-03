Stellantis, conti 2020: FCA in pareggio, per PSA utile di 2,2 miliardi (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – In un anno in cui il settore automobilistico è stato pesantemente colpito dalla crisi, anche FCA e PSA hanno chiuso con ricavi e utile netto in calo. I due marchi, oggi uniti in Stellantis, hanno però registrato buone prestazioni nella seconda parte del 2020. FCA ha riportato un EBIT adjusted record di gruppo e in Nord America, rispettivamente a 2,3 miliardi di euro e 2,2 miliardi di euro, nei tre mesi a dicembre, mentre PSA ha registrato un margine operativo adjusted al 9,4% nel secondo semestre. Considerando tutto il 2020, FCA ha registrato consegne globali in calo del 22% a per 3,4 milioni di unità, un EBIT adjusted a 3,7 miliardi di euro, in calo del 44%, un free cash flow industriale a 0,6 miliardi di euro e una liquidità disponibile ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – In un anno in cui il settore automobilistico è stato pesantemente colpito dalla crisi, anche FCA e PSA hanno chiuso con ricavi enetto in calo. I due marchi, oggi uniti in, hanno però registrato buone prestazioni nella seconda parte del. FCA ha riportato un EBIT adjusted record di gruppo e in Nord America, rispettivamente a 2,3di euro e 2,2di euro, nei tre mesi a dicembre, mentre PSA ha registrato un margine operativo adjusted al 9,4% nel secondo semestre. Considerando tutto il, FCA ha registrato consegne globali in calo del 22% a per 3,4 milioni di unità, un EBIT adjusted a 3,7di euro, in calo del 44%, un free cash flow industriale a 0,6di euro e una liquidità disponibile ...

