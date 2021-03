Spunta una nuova rotta (in aereo): ?così i migranti arrivano in Italia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mauro Indelicato Lo scorso luglio, a Ciampino, è stato fermato un somalo giunto in Italia dopo diversi viaggi in aereo. I trafficanti sfruttano anche altri mezzi per portare migranti nel nostro Paese Non più solo barconi e gommoni che provano pericolose traversate nel Mediterraneo. I trafficanti di esseri umani hanno iniziato ad usare anche gli aerei per mandare in Italia quanti più migranti possibili. È emerso questo dall'inchiesta che nei giorni scorsi ha portato in carcere un cittadino somalo, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione. L'indagine, curata dal sostituto procuratore di Roma Roberta Capponi, ha svelato nuove rotte dell'immigrazione fino ad oggi sconosciute. Un somalo fermato a Ciampino Tutto è iniziato nello scorso mese di luglio. Nell'aeroporto romano di Ciampino ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mauro Indelicato Lo scorso luglio, a Ciampino, è stato fermato un somalo giunto indopo diversi viaggi in. I trafficanti sfruttano anche altri mezzi per portarenel nostro Paese Non più solo barconi e gommoni che provano pericolose traversate nel Mediterraneo. I trafficanti di esseri umani hanno iniziato ad usare anche gli aerei per mandare inquanti piùpossibili. È emerso questo dall'inchiesta che nei giorni scorsi ha portato in carcere un cittadino somalo, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione. L'indagine, curata dal sostituto procuratore di Roma Roberta Capponi, ha svelato nuove rotte dell'immigrazione fino ad oggi sconosciute. Un somalo fermato a Ciampino Tutto è iniziato nello scorso mese di luglio. Nell'aeroporto romano di Ciampino ...

