Sanremo Giovani 2021 | Wrongonyou | “Lezioni di volo” | testo e significato

LE NUOVE PROPOSTE DI Sanremo 2021 In quest'edizione del Festival di Sanremo le nuove proposte sono otto. I primi quattro si sono esibiti ieri sera 2 marzo, mentre i restanti saliranno sul palco questa sera 3 marzo. La finale sarà venerdì 5 marzo. Finora sono passati Gaudiano e Folcast. Stasera si esibirà anche il rapper Wrongonyou con il brano "Lezioni di volo". IL significato DI "Lezioni DI volo" Il cantante Wrongonyou aka Marco Zitella questa sera si esibirà con "Lezioni di volo". Come ha dichiarato lui stesso, il brano in questione ha come tema centrale il coraggio. Questo testo ricorda che non bisogna avere paura di sentirsi liberi e quindi di lanciarsi.

