Roma | Zingaretti | “Alleanza Pd-M5S in Regione non ha ricadute su voto Comuni”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – La molto probabile alleanza tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle in Regione Lazio non avrà ricadute sul voto di Roma. Il segretario Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha spiegato che “da agosto 2019 governiamo l’Italia col M5S e questo non ha portato ad alleanze omogenee nei territori. Se si realizzerà l’alleanza con il M5S a livello regionale di per se’ non avrà una ricaduta sui comuni che voteranno. Ogni comune sceglierà in piena libertà le migliori alleanze per governare i comuni. Questo non porta con se’ alcun tipo di problema. Sono contento che il lavoro fatto in Regione in questi anni è stato apprezzato da un partito all’opposizione e se ci alleeremo col Movimento 5 Stelle sui contenuti sarà un successo della politica, non un passo indietro”.