Roma | crollo Balduina | 6 rinvii a giudizio**

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Il gup di Roma Angela Gerardi ha rinviato a giudizio 6 persone per ildel cantiere di via Livio Andronico, alla, avvenuto il 14 febbraio del 2018, quando una voragine inghiottì sette auto e una parte della strada. In seguito alfurono sgomberati gli abitanti di due palazzine. I sei sono accusati di concorso indi costruzione colposo: secondo la consulenza tecnica dei pm, ilsarebbe avvenuto per carenze dei pali portanti. Il processo avrà inizio il 22 giugno prossimo davanti ai giudici della sesta sezione penale del tribunale e compariranno anche il Comune di Roma e di Acea ATO2 spa nella veste di responsabili civili.

infoitinterno : Roma, crollo del turismo nell'anno della pandemia: nel 2021 saranno gli italiani a spingere la ripresa - SherryDarling_ : @crisincrisii Erano due giorni che non dormiva e crollò sul treno. Alla fine si scoprì che aveva avuto un crollo ps… - Romy_kitty1 : @__rebel8 @Cubenji @belarusboy @Frangarnonflec1 @radiosilvana @layer_deep @FerdinandoManzo @francescatotolo Prima t… - Romy_kitty1 : @__rebel8 @Cubenji @belarusboy @Frangarnonflec1 @radiosilvana @layer_deep @FerdinandoManzo @francescatotolo L'esper… - Romy_kitty1 : @Cubenji @radiosilvana @GuglielmoCance2 @alex_orlowski @hermes_ticks @Presa_Diretta @RaiPlay @IaconaRiccardo Lascia… -

Ultime Notizie dalla rete : **Roma crollo

La Repubblica

... fu dimenticata e lasciata in abbandono, fino aldel tetto e alla definitiva chiusura. Negli ... ma ci sono state anche partecipazioni della BCC di Formello, del Rotary ClubOlgiata, e di ...L'Aeroporto olbiese è uno degli scali che perde meno proprio ad agosto, mese clou della stagione: Bergamo perde il 65% dei passeggeri, Malpensa il 74%,Fiumicino il 79%, Venezia il 65%. ...Il settore degli ncc Roma sta subendo un crisi senza precedenti e in un contesto drammatico per tutto il comparto del turismo.Tornare subito in campo è la cosa migliore. La delusione di Verona è ancora viva, la Juve ha l'occasione per archiviarla, domani sera contro lo Spezia allo Stadium. Una neo ...