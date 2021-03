Prandelli: «Sconfitta che fa male. Ma non andremo in ritiro» (Di giovedì 4 marzo 2021) L'allenatore viola: «Perdere così fa male. E' una Sconfitta immeritata. Non voglio scendere nella valutazione dell'arbitro sul gol decisivo della Roma, proprio nel finasle. Dico che non dobbiamo mollare. Squadra in ritiro? Assolutamente no. I ragazzi lavorano bene. Il ritiro l'abbiamo già sperimentato e non è il caso di riproporlo» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 marzo 2021) L'allenatore viola: «Perdere così fa. E' unaimmeritata. Non voglio scendere nella valutazione dell'arbitro sul gol decisivo della Roma, proprio nel finasle. Dico che non dobbiamo mollare. Squadra in? Assolutamente no. I ragazzi lavorano bene. Ill'abbiamo già sperimentato e non è il caso di riproporlo» L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Prandelli: «Sconfitta che fa male. Ma non andremo in ritiro» - siamo_la_Roma : ???? #SerieA, #FiorentinaRoma ??? Parla Cesare #Prandelli ?? Ecco le sue parole - Dalla_SerieA : Fiorentina, Prandelli: “Con la Roma servirà orgoglio, non siamo la vittima sacrificale” - - FiorentinaUno : PRANDELLI-SOCIAL, “La squadra è viva. Giocare subito può essere un vantaggio, così facendo penseremo meno alla scon… - infoitsport : Sconfitta disarmante, la Fiorentina ignora gli appelli di Prandelli -