Pomeriggio 5, Barbara d'Urso segna il record stagionale di ascolti alla vigilia di Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Solo la regina di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso, poteva sperare di competere con La Vita in Diretta alla vigilia del Festival di Sanremo 2021. Di fatto, la signora dei salotti pomeridiani di Canale 5 ha raggiunto ancora una volta ascolti straordinari, battendo Alberto Matano. Stando a quanto riportato dai dati Auditel, infatti, Pomeriggio 5 avrebbe raggiunto il 18,06% di share, sfiorando il 20% nella seconda parte con il suo 19,37% e toccando picchi di 3 milioni di telespettatori! Il risultato di ieri conferma il record stagionale di Pomeriggio 5 che, come abbiamo detto, ha battuto La Vita in Diretta. Nonostante ieri fosse la vigilia della kermesse musicale più attesa dell'anno, ...

