Pesticidi made in Italy

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’Italia detiene un infelice primato: è il secondo Paese dell’Unione europea per quantità diesportati nel mondo il cui impiego è da tempo vietato in Europa. Ciò emerge da una recente inchiesta realizzata dall’unità investigativa di Greenpeace Uk, Unearthed e dalla svizzera Public Eye su dati del 2018. «IL NOSTRO PAESE NE ESPORTA CIRCA 9.500 tonnellate che rappresentano il 12 per cento delle oltre ottantamila totali commercializzate dai vari stati con destinazione in 85 Paesi extracomunitari», afferma Federica Ferrario, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

