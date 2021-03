Per i Maneskin il dubbio di plagio: Zitti e buoni è davvero simile a F.D.T.? (Video) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non c’è Sanremo senza l’accusa di un plagio e questa volta sono i Maneskin ad essere protagonisti di una vicenda che è sempre triste (Video). Sanremo 2021 è già difficile da solo, complicato anche per i cantanti che senza pubblico devono tirare fuori l’energia per emozionare, poi arrivano i commenti sul plagio. La canzone incriminata è quindi Zitti e buoni ma quale sarebbe la versione originale da cui avrebbero tratto ispirazione? Dicono che Zitti e buoni dei Maneskin sia molto simile a F D T di Anthony Laszlo, pezzo del 2015. Vi invitiamo ad ascoltare i due brani per giudicare da soli perché al momento non c’è nessuna denuncia al riguardo. Certo c’è qualche assonanza ma davvero minima tra il brano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non c’è Sanremo senza l’accusa di une questa volta sono iad essere protagonisti di una vicenda che è sempre triste (). Sanremo 2021 è già difficile da solo, complicato anche per i cantanti che senza pubblico devono tirare fuori l’energia per emozionare, poi arrivano i commenti sul. La canzone incriminata è quindima quale sarebbe la versione originale da cui avrebbero tratto ispirazione? Dicono chedeisia moltoa F D T di Anthony Laszlo, pezzo del 2015. Vi invitiamo ad ascoltare i due brani per giudicare da soli perché al momento non c’è nessuna denuncia al riguardo. Certo c’è qualche assonanza maminima tra il brano ...

