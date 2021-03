Orban e il partito sovranista ungherese lasciano il Ppe. Quali contraccolpi da noi?

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La decisione dopo l'approvazione di un nuovo regolamento considerato mossa ostile contro il leader di Fidesz, da tempo in rotta di collisione con gli altri popolari europei

La decisione dopo l'approvazione di un nuovo regolamento considerato mossa ostile contro il leader di Fidesz, da tempo in rotta di collisione con gli altri popolari europeiL'ungherese Fidesz si autoespelle dal principaleeuropeo. I nuovi equilibri e i prossimi corteggiamenti. La scommessa a ...Ufficiale l’accordo tra il governo magiaro e Dorna che sancisce il ritorno del Motomondiale nel Paese dopo 31 anni ...BUDAPEST (Reuters) - Il partito al governo ungherese Fidesz è in trattative con diverse forze politiche conservatrici, inclusa la lega di Matteo Salvini, per la creazione di un nuovo gruppo all'intern ...