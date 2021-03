Olimpiadi Tokyo 2020, dal Giappone: “Niente tifosi provenienti dall’estero” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020, che si disputeranno nell’estate del 2021, potrebbero concretamente non accogliere tifosi dall’estero. Il pubblico, secondo quanto riporta la stampa nipponica, in particolare il quotidiano Mainichi, sarà soltanto Giapponese, ma al momento una decisione ufficiale non è stata presa e si dovrebbe arrivare a questa eventualità solo in caso di pandemia di Covid-19 ancora particolarmente aggressiva a maggio-giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ledi, che si disputeranno nell’estate del 2021, potrebbero concretamente non accogliere. Il pubblico, secondo quanto riporta la stampa nipponica, in particolare il quotidiano Mainichi, sarà soltantose, ma al momento una decisione ufficiale non è stata presa e si dovrebbe arrivare a questa eventualità solo in caso di pandemia di Covid-19 ancora particolarmente aggressiva a maggio-giugno. SportFace.

