Milan, Pioli: «Mancata lucidità e qualità, un peccato» Stefano Pioli ha parlato al termine di Milan-Udinese Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata 1-1 contro l'Udinese. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU Milan NEWS 24 LA PARTITA – «Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Sapevamo che avremmo trovato difficoltà con loro che si chiudevano dietro. Ci voleva più velocità e qualità. peccato. C'è stata tanta volontà e determinazione ma a un certo punto è Mancata un po' lucidità, qualità e ritmo». LEAO – «Ha delle caratteristiche più adatte ad attaccare gli spazi in velocità. Quando trova le difese così chiuse non ha ancora la scaltrezza per affrontarle. Oggi ci mancavano le caratteristiche giuste per affrontare ...

