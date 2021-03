Liverpool, Klopp: “In questa situazione non possiamo lasciar andare i giocatori in Nazionale” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia del big-match di Premier League 2020/2021, ha parlato dei rischi legati alle eventuali convocazioni dei suoi calciatori da parte delle rispettive Nazionali: “Io comprendo le esigenze delle varie federazioni nazionali, ma questo è un periodo in cui non si può far felici tutti, e bisogna tenere conti che i giocatori sono pagati dai club. Quindi i club stessi devono essere la priorità. Penso che tutte le società siano d’accordo su questo, perché hanno tutte lo stesso problema e non possono far andare i calciatori come se niente fosse. Non possiamo lasciarli andare e poi trovarci in una situazione a causa della quale debbano stare dieci giorni in quarantena: non è proprio possibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il tecnico del, Jurgen, alla vigilia del big-match di Premier League 2020/2021, ha parlato dei rischi legati alle eventuali convocazioni dei suoi calciatori da parte delle rispettive Nazionali: “Io comprendo le esigenze delle varie federazioni nazionali, ma questo è un periodo in cui non si può far felici tutti, e bisogna tenere conti che isono pagati dai club. Quindi i club stessi devono essere la priorità. Penso che tutte le società siano d’accordo su questo, perché hanno tutte lo stesso problema e non possono fari calciatori come se niente fosse. Nonlie poi trovarci in unaa causa della quale debbano stare dieci giorni in quarantena: non è proprio possibile”. SportFace.

