Le mascherine non riducono la trasmissione del virus? Lo studio americano non lo dice

Secondo l'emittente radiofonica Radio Radio, uno studio pubblicato dall'americano Centers for Disease Control and Prevetion (CDC) avrebbe analizzato come «non ci siano evidenze per cui le mascherine aiutino a prevenire la trasmissione del Coronavirus e che anzi, se utilizzate erroneamente, possono peggiorare la situazione». Il titolo dell'articolo pubblicato il 31 ottobre 2020 da Radio Radio risulta molto diretto: «Lo studio svela che le mascherine non riducono la trasmissione del virus». Lo studio, in realtà, circolava già a inizio estate ed era già stato verificato dai colleghi di Politifact contattando uno degli autori, Benjamin Cowling dell'Università di Hong Kong.

