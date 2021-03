(Di mercoledì 3 marzo 2021) Condividono il forte impegno sociale e ambientale. Hanno origini comuni – il biellese – e sono da sempre attenti alla promozione del territorio. Li unisce anche la passione per l’arte, rappresentata sia dai luoghi in cui si sviluppa la loro attività (spazi di archeologia industriale), sia dalle opere, uniche per utilizzo dei materiali (plastica) ed ispirazione (natura).Art non potevano quindi che incontrarsi, stringendo un sodalizio di valore teso a mettere la lente sul binomio art&sustainability. A partire dall’1 marzo, 26gialliArt hanno trovato la loro simbolica tana nella “” dell’azienda biellese, da cui risultano visibili perché illuminati e posti a simbolica guardia delle finestre. “La scelta di puntare ...

informazionecs : La Sala Luce di Tollegno 1900 si veste con i lupi di Cracking Art - UbertoGandolfi : RT @vco24news: La 'Sala Luce' di Tollegno 1900 si veste con i lupi di Cracking Art - vco24news : La 'Sala Luce' di Tollegno 1900 si veste con i lupi di Cracking Art - newsbiella : La Sala Luce di Tollegno 1900 si veste con i lupi di Cracking Art - quotidianopiem : La “Sala Luce” di Tollegno 1900 si veste con i lupi di Cracking Art -

Ultime Notizie dalla rete : Sala Luce

Quotidiano Piemontese

Lavoltata dell'info point ospiterà lo spazio ludico per i più piccoli. Previsto anche uno ... L'apertura del varco di collegamento potrebbe riguardare un secondo stralcio, alladel sistema ...... descrivendo e rivedendo la sua vita alladello spirito dionisiaco e del nichilismo passivo. ... affittando unaa San Gimignano dove ogni sera li proiettava per tutti noi. Guardavamo "Roma ...La cagnolina partoriente deve poter dare alla luce i suoi cuccioli al caldo: come fare nel mezzo della grande tempesta in Texas?MONTEROTONDO MARITTIMO - La nuova biblioteca comunale di Monterotondo Marittimo nascerà negli spazi dell'ex Frantoio, in collegamento con l'info point ...