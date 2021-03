La Caserma è finito? Oggi non va in onda per Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Caserma è finito? Chi accenderà Rai2 questa sera per guardare il docureality si troverà un’amara sorpresa ovvero Nicolas Cage in 211 Rapina in Corso. Questo è quello che andrà in onda nel prime time di Oggi, 3 marzo, sulla rete giovane della tv pubblica e tutto perché quando c’è Sanremo in tv tutto il resto s spegne. Lo stesso è successo a Stefano de Martino ieri sera con Stasera Tutto è possibile e questa sera sarà lo stesso con Ciupilan e i suoi visto che La Caserma rimane in panchina ad un passo dal finale. La sesta e ultima puntata de La Caserma è rimandata quindi a mercoledì 10 marzo sempre su Rai2 ovvero la prossima settimana dopo questa pausa per non distogliere il pubblico dallo show della kermesse canora più attesa dell’anno. Inutile dire che non ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) La? Chi accenderà Rai2 questa sera per guardare il docureality si troverà un’amara sorpresa ovvero Nicolas Cage in 211 Rapina in Corso. Questo è quello che andrà innel prime time di, 3 marzo, sulla rete giovane della tv pubblica e tutto perché quando c’èin tv tutto il resto s spegne. Lo stesso è successo a Stefano de Martino ieri sera con Stasera Tutto è possibile e questa sera sarà lo stesso con Ciupilan e i suoi visto che Larimane in panchina ad un passo dal finale. La sesta e ultima puntata de Laè rimandata quindi a mercoledì 10 marzo sempre su Rai2 ovvero la prossima settimana dopo questa pausa per non distogliere il pubblico dallo show della kermesse canora più attesa dell’anno. Inutile dire che non ...

LoiRaffaele : @guiso_michele Ero un ragazzino, molto alternativo, ma con un cuore grandissimo! Mai finito in caserma nemmeno una… - maryyxxangel : Ho appena finito di vedere la caserma adoro quel programma - Ahoneststarfish : Ma io ora come faccio a guardare La Caserma se ho appena finito di vedere per la milionesima volta Endgame ???? - lucaberta : @SBartezzaghi Grande anagramma, degno del grandissimo papà! Un saluto al compagno di camerata alla caserma Teulié,… -