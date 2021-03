Inter, Conte: “Contro il Parma bisognerà essere cinici sotto rete” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Domani alle 20:45 l’Inter affronterà il Parma nella gara valida per la 25esima giornata di Serie A. Alla vigilia del match Contro la formazione di Roberto D'Aversa, Antonio Conte in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti collegati. "Ci aspettiamo una partita difficile anche perché in questo anno e mezzo il Parma ci ha creato qualche difficoltà, abbiamo vinto una volta e pareggiato gli altri due match. Affrontiamo una squadra che al momento ha una classifica pesante ma ha anche elementi di esperienza, giocatori tecnici, di qualità e un bravo tecnico, quindi bisognerà fare attenzione e giocare nella giusta maniera. Dovremo essere bravi e molto attenti in fase offensiva anche perché hanno giocatori bravi e veloci a ripartire che possono fare male. In ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Domani alle 20:45 l’affronterà ilnella gara valida per la 25esima giornata di Serie A. Alla vigilia del matchla formazione di Roberto D'Aversa, Antonioin conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti collegati. "Ci aspettiamo una partita difficile anche perché in questo anno e mezzo ilci ha creato qualche difficoltà, abbiamo vinto una volta e pareggiato gli altri due match. Affrontiamo una squadra che al momento ha una classifica pesante ma ha anche elementi di esperienza, giocatori tecnici, di qualità e un bravo tecnico, quindifare attenzione e giocare nella giusta maniera. Dovremobravi e molto attenti in fase offensiva anche perché hanno giocatori bravi e veloci a ripartire che possono fare male. In ...

