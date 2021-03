Incidente in Bolivia | 21 morti | tra i superstiti un uomo già sopravvissuto alla tragedia della Chapecoense

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri inc’è stato uno spaventosostradale che ha visto la morte di 21 persone. Laè accaduta a Ivirgarzama: un autobus si è ribaltato più volte in autostrada e purtroppo non c’è stato nulla da fare per molti passeggeri. C’è però una storia incredibile perchè tra i sopravvissuti c’è Edwin Tumiri: l’è clamorosamente scampatomorte ma non si trattaprimaa cui sopravvive: l’fu uno dei seinellaaereanel 2016. Cinque anni dopo è stato protagonista di un nuovo miracolo. Foto: Marca-Reuters L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.