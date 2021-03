“Ho dovuto dire di no”: perché Iva Zanicchi ha dovuto rifiutare la partecipazione al Festival (Di mercoledì 3 marzo 2021) Iva Zanicchi, ha dovuto rinunciare al Festival di Sanremo: i motivi del no ad Amadeus e il ruolo come opinionista accanto alla frizzante Elettra Lamborghini Non sarà presente al Festival Iva Zanicchi, storica cantante e conduttrice italiana amatissima da tutto il pubblico. Purtroppo per l’artista la partecipazione alla kermesse musicale è stata interdetta a causa di problemi di salute che le impediscono di cantare al meglio. Per la Zanicchi, però, sta partendo un’altra importante esperienza televisiva: quella dell’Isola dei famosi, che andrà in onda fra pochi giorni. Ad affiancare la Zanicchi, ci sarà Elettra Lamborghini che movimenteranno le puntate assieme alla conduttrice del programma, Ilary Blasi. sarà impegnata ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Iva, harinunciare aldi Sanremo: i motivi del no ad Amadeus e il ruolo come opinionista accanto alla frizzante Elettra Lamborghini Non sarà presente alIva, storica cantante e conduttrice italiana amatissima da tutto il pubblico. Purtroppo per l’artista laalla kermesse musicale è stata interdetta a causa di problemi di salute che le impediscono di cantare al meglio. Per la, però, sta partendo un’altra importante esperienza televisiva: quella dell’Isola dei famosi, che andrà in onda fra pochi giorni. Ad affiancare la, ci sarà Elettra Lamborghini che movimenteranno le puntate assieme alla conduttrice del programma, Ilary Blasi. sarà impegnata ...

Glacialfire7 : e io non riesco neanche a pensare al motivo per cui tutto ciò è accaduto. forse avrei dovuto rimanere in silenzio e… - TRex_odiosuodio : @__Sylveon_ ho detto una cosa a julien che non avrei dovuto dire - pamela_cassibba : RT @86_biancaneve: Una riflessione personale: Se i ragazzi della regia fanno una cena di lavoro chiamandola simpaticamente 'pro Dayane', vu… - Lionmars : @marcoteddy94 è chiaro l'articolo volesse essere la provocazione da boomer, quando in realtà il Festival sta facend… - 86_biancaneve : Una riflessione personale: Se i ragazzi della regia fanno una cena di lavoro chiamandola simpaticamente 'pro Dayane… -