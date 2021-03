Grande è il desiderio della riscoperta del Mausoleo di Augusto imperatore, un viaggio nella storia in pieno centro città (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto esaurito, e in poche ore, le disponibilità delle prenotazioni per le visite individuali fino a tutto il mese giugno: Restano disponibili invece i biglietti per gruppi organizzati e le associazioni culturali con guide turistiche abilitate. Il Mausoleo di Augusto, riaperto al pubblico il primo marzo, solo due giorni fa, era rimasto chiuso, al pubblico dal 2007: Sopralluoghi, rilievi e indagini archeologiche tutto per avviare il progetto di recupero e restauro. È tra le più imponenti opere architettoniche della Roma imperiale, il più Grande sepolcro circolare del mondo antico. Contestualmente al percorso per le visite al Museo è stata riqualificata anche l’area di piazza “Augusto imperatore” resa ora più vivibile dallo spostamento dei capolinea dei bus e dall’eliminazione dei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto esaurito, e in poche ore, le disponibilità delle prenotazioni per le visite individuali fino a tutto il mese giugno: Restano disponibili invece i biglietti per gruppi organizzati e le associazioni culturali con guide turistiche abilitate. Ildi, riaperto al pubblico il primo marzo, solo due giorni fa, era rimasto chiuso, al pubblico dal 2007: Sopralluoghi, rilievi e indagini archeologiche tutto per avviare il progetto di recupero e restauro. È tra le più imponenti opere architettonicheRoma imperiale, il piùsepolcro circolare del mondo antico. Contestualmente al percorso per le visite al Museo è stata riqualificata anche l’area di piazza “” resa ora più vivibile dallo spostamento dei capolinea dei bus e dall’eliminazione dei ...

