Generali | Caltagirone rafforza la presa sulla cassaforte d’Italia comprando l’1% del primo socio del Leone di Trieste | Mediobanca

repubblica : Mediobanca, blitz di Caltagirone: prende l'1%. L'obiettivo è Generali: Il costruttore romano vicino a Leonardo del… - Noovyis : (Generali, Caltagirone rafforza la presa sulla cassaforte d’Italia comprando l’1% del primo socio del Leone di Trie… - FlorianCiornei : RT @scarlots: 1) L’ingresso di #Caltagirone in #Mediobanca ha un significato simbolico forte, perché equivale a seguire la strada di Leonar… - fisco24_info : Caltagirone supera l’1% in Mediobanca. È solo un investimento finanziario?: L'operazione non sarebbe da mettere in… - VeneziePost : L’imprenditore romano acquisisce l’1% di #Mediobanca, affiancando così #LeonardoDelVecchio nella compagine sociale… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali Caltagirone

L'operazione non sarebbe da mettere in relazione con la partecipazione in, di cui Mediobanca è il primo azionista con circa il 13% e di cuiè il secondo con una quota del 5,7% L'operazione non sarebbe da mettere in relazione con la partecipazione in ......ha rilevato un pacchetto dell'1,014%. Dopo un andamento iniziale prudente il titolo ha recuperato nel finale di seduta ed ha guadagnato l'1,4% a 8,95 euro. In positivo anche per...Francesco Gaetano Caltagirone inizia a dare le carte sulle Generali, puntando un chip sul primo azionista della compagnia di Trieste, Mediobanca, di cui a fine febbraio ha comprato poco più dell’1 per ...L'operazione non sarebbe da mettere in relazione con la partecipazione in Generali, di cui Mediobanca è il primo azionista con circa il 13% e di cui Caltagirone è il secondo con una quota del 5,7% ...