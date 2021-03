Gaia, tutto su di lei: cognome, età, altezza e canzoni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gaia Gozzi, conosciuta anche semplicemente come Gaia è la giovane cantante già vincitrice dell’edizione 19 di Amici, dopo aver già partecipato a X-Factor nel 2016. La sua carriera appare come già solida ed in ascesa, visto che parteciperà anche all’edizione 2021 del Festival di Sanremo con la canzone Cuore Amaro. Il genere della cantante è classificabile sommariamente come pop, con influenze urban e latine. Biografia Gaia Gozzi è nata a Gustalla, un paesino in provincia di Reggio Emilia. Possiede il doppio passaporto italiano e brasiliano, per via delle origini della madre, in gioventù ballerina ed in seguito pubblicitaria, mentre il padre possiede un’azienda di biciclette artigianali. Gaia parla fluentemente il portoghese. Nel 2016 partecipa alla decima edizione di X-Factor (dove è stata la più giovane di tutta ... Leggi su giornal (Di mercoledì 3 marzo 2021)Gozzi, conosciuta anche semplicemente comeè la giovane cantante già vincitrice dell’edizione 19 di Amici, dopo aver già partecipato a X-Factor nel 2016. La sua carriera appare come già solida ed in ascesa, visto che parteciperà anche all’edizione 2021 del Festival di Sanremo con la canzone Cuore Amaro. Il genere della cantante è classificabile sommariamente come pop, con influenze urban e latine. BiografiaGozzi è nata a Gustalla, un paesino in provincia di Reggio Emilia. Possiede il doppio passaporto italiano e brasiliano, per via delle origini della madre, in gioventù ballerina ed in seguito pubblicitaria, mentre il padre possiede un’azienda di biciclette artigianali.parla fluentemente il portoghese. Nel 2016 partecipa alla decima edizione di X-Factor (dove è stata la più giovane di tutta ...

