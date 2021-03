Daydreamer, trama 3 marzo 2021: Can in pericolo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Puntata Daydreamer doppia 3 marzo 2021 con appuntamento solito odierno e quello serale. Cosa stiamo per vedere? trama Daydreamer 3 marzo ore 16,40 La puntata Daydreamer si apre con Can che deve guardare suo padre alla tenuta di Sanem. Questo crea non pochi dissapori tra i due mentre Aziz si finge malato per farli tornare insieme. Sanem si scontra duramente con il suo ex fidanzato, quasi da far credere che la donna non lo voglia intorno: ma in realtà lei ha solo paura di poter stare di nuovo, se mai lui dovesse lasciarla come ha già fatto. Can decide così di andare via e lasciarla al suo destino, ma a metà del suo percorso con la sua imbarcazione si rende conto di non poter vivere senza Sanem e torna indietro per dimostrargli tutto il suo amore. Nella puntata di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Puntatadoppia 3con appuntamento solito odierno e quello serale. Cosa stiamo per vedere?ore 16,40 La puntatasi apre con Can che deve guardare suo padre alla tenuta di Sanem. Questo crea non pochi dissapori tra i due mentre Aziz si finge malato per farli tornare insieme. Sanem si scontra duramente con il suo ex fidanzato, quasi da far credere che la donna non lo voglia intorno: ma in realtà lei ha solo paura di poter stare di nuovo, se mai lui dovesse lasciarla come ha già fatto. Can decide così di andare via e lasciarla al suo destino, ma a metà del suo percorso con la sua imbarcazione si rende conto di non poter vivere senza Sanem e torna indietro per dimostrargli tutto il suo amore. Nella puntata di ...

