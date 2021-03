Danielle Marzejka uccisa col fidanzato | la verità sconcertante

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il caso dicolSeren Bryan: la, il fratello condannato all’ergastolo.colRobert Leotrascorrerà il resto della sua vita in prigione. Un anno fa, il giudice del tribunale della contea di Macomb, James Biernat, ha condannato il giovane uomo, 26 anni, all’ergastolo senza condizionale per aver ucciso sua sorella,, 18 anni, e il suo, Seren Bryan, 19 anni. Si tratta di uno dei “crimini in diretta” trasmessi da Discovery Channel in Italia. LEGGI ANCHE >>> Heather Elvis, un giallo ancora aperto: cosa è ...