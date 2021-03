Dal Portogallo | lo Sporting vorrebbe riscattare Joao Mario | ma l’ingaggio è troppo alto

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Record,potrebbe restare alloLisbona alla fine della stagione in corso. Il giocatore di proprietà dell’Inter, ma in prestito in, avrebbe infatti convinto il club a intraprendere uno sforzo economico per acquistarlo a titolo definitivo dopo una stagione di successi sotto la guida del tecnico Amorim. Il problema ovviamente rimane l’aspetto economico della questione, con il centrocampista in prestito dall’Inter che percepisce 3 milioni netti a stagione, esattamente il doppio rispetto al tetto salariale della società portoghese. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.