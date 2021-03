Benevento-Verona 0-3: tris gialloblù al Ciro Vigorito (Di mercoledì 3 marzo 2021) Benevento-Verona 0-3. Al Ciro Vigorito il Verona di Juric supera per 3 a 0 il Benevento nella 25° giornata di Serie A. Faraoni sblocca la partita al 25?, poi dieci minuti dopo un autogol di Foulon permette agli scaligeri di raddoppiare. A inizio ripresa Lasagna chiude definitivamente il match. Cos’è successo nel primo tempo? Inzaghi schiera Montipò in porta e difesa a 4 con Glik e Caldirola centrali, mentre Depaoli e Letizia agiscono sulle fasce. Schiattarella in cabina di regia con Hetemaj e Ionita al suo fianco e in attacco opta per Insigne e Sau a supporto dell’unica punta Lapadula. Turnover per i gialloblù con Juric che propone in difesa Lazovic, Magnani, Ceccherini e Gunter, mentre a centrocampo schiera Tameze e Veloso. Davanti Lasagna è supportato da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021)0-3. Alildi Juric supera per 3 a 0 ilnella 25° giornata di Serie A. Faraoni sblocca la partita al 25?, poi dieci minuti dopo un autogol di Foulon permette agli scaligeri di raddoppiare. A inizio ripresa Lasagna chiude definitivamente il match. Cos’è successo nel primo tempo? Inzaghi schiera Montipò in porta e difesa a 4 con Glik e Caldirola centrali, mentre Depaoli e Letizia agiscono sulle fasce. Schiattarella in cabina di regia con Hetemaj e Ionita al suo fianco e in attacco opta per Insigne e Sau a supporto dell’unica punta Lapadula. Turnover per icon Juric che propone in difesa Lazovic, Magnani, Ceccherini e Gunter, mentre a centrocampo schiera Tameze e Veloso. Davanti Lasagna è supportato da ...

