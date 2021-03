Auxilium | L' assistenza a casa è un settore chiave per il Paese Bisogna valorizzarla

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Durante il suo discorso alla Camera, il premier Mario Draghi si è soffermato sul ruolo rivestito dall’Domiciliare Integrata (ADI), specialmente in tempo di pandemia ma non solo. L’Italia - come spiega Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa- è ilpiù anziano d’Europa e, di conseguenza, avrebbe la necessità di diventare anche lo Stato con l’Domiciliare Integrata più diffusa e integrata. “Da vent’anni lavoriamo nell’ADI convinti che sia laper realizzare una vera medicina di prossimità e dobbiamo dare merito al ministro della Salute, Roberto Speranza, perché ha posto come obiettivo un rilancio della Sanità che parta dal territorio e dall’domiciliare”. La pandemia ha dimostrato l’importanza della medicina territoriale, ...