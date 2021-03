Atalanta-Crotone, il gol di Simy ristabilisce l’equilibrio al Gewiss Stadium: è 1-1 (VIDEO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al 23? Simy ristabilisce la parità al Gewiss Stadium. Il Crotone trova il gol del pareggio dopo essere andato in svantaggio contro l’Atalanta: malinteso tra Romero e Freuler, ne approfitta Simy che mette nel mirino Sportiello e lo scavalca con un tocco morbido. Si tratta dell’ottavo gol in campionato per il centravanti nigeriano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al 23?la parità al. Iltrova il gol del pareggio dopo essere andato in svantaggio contro l’: malinteso tra Romero e Freuler, ne approfittache mette nel mirino Sportiello e lo scavalca con un tocco morbido. Si tratta dell’ottavo gol in campionato per il centravanti nigeriano. SportFace.

