Arriva un cucciolo: cosa occorre, come comportarsi, casa sicura

Accogliere in famiglia un cane o un gatto è una decisione importante. La prima cosa pratica da fare è preparare la nostra casa: il nuovo arrivato dovrà prendere confidenza coi nuovi spazi e in giro non ci dovranno essere oggetti e piante pericolose. Altrettanto importante è evitare rumori e incontri molesti. Se si tratta di un cane consideriamo che nella fase iniziale il cucciolo avrà bisogno di un posto protetto tutto suo, dove si sentirà tranquillo quando sarà solo. Altra cosa una medaglietta che riporti i recapiti telefonici nel caso di fuga o smarrimento.

