Amici 20, il daytime: una nuova classifica e un amore in bilico

IL daytime DI Amici Nella giornata di ieri, 2 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ' Amici 20 ' su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE Amici 20, sette le maglie sospese: chi rientra a scuola? UNA SORPRESA PER GLI STUDENTI La corsa al serale continua e dopo che tutte le maglie sospese sono tornate ad occupare i loro banchi, arriva un nuovo esame da fare. Viene comunicato ai ragazzi che ben presto si dovranno esibire con i loro brani inediti davanti al celebre artista J-Ax. Il rapper milanese dovrà poi stilare un'altra nuova classifica. Ibla è arrivata ultima, mentre Enula ha ricevuto moltissimi complimenti da J-Ax e le ha detto che tra tutte, la sua "Con(torta)" era la più ...

